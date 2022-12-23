Активисты уже три года борются за канал в Суджукской косе. Минприроды не выполняет решение суда, а мальков вылавливают рыбаки

23 октября активистка Екатерина Сербина обратилась к главе Новороссийска Андрею Кравченко. «Ещё два-три дня будет стоять хорошая погода, когда волны не будут заносить галькой открытый проран. Подросший малёк кефали может выйти в море и продолжить свою жизнь — шесть-восемь лет нужно кефали, чтобы она дала потомство. Мы, жители Новороссийска, вручную открыли проран. Если вы не можете выделить экскаватор, то я прошу, пришлите хотя бы на пару часов трёх-четырёх мужчин с совковыми лопатами. И вас тоже приглашаю, это ваша малая родина, почему бы о ней не позаботиться? », — сказала девушка.

Рыбаки на проране Суджукской косы © Фото Екатерины Сербиной

Она подчеркнула срочность вопроса — поддерживать проран необходимо сегодня и завтра — и предложила при необходимости выдать желающим лопаты и резиновые сапоги. «Проран открыли на ширину в 2,5 метра и углубили, насколько хватило сил. Сломали две народные лопаты. Спасибо всем, кто помог и принял участие!», — накануне Екатерина рассказывала об усилиях активистов. В мэрии Новороссийска журналистке Юга.ру не прокомментировали ситуацию: «Данная территория — это ООПТ регионального значения. Вам лучше обратиться в краевое ведомство». В Министерстве природы Краснодарского края отказались дать оперативный комментарий.

По словам Екатерины Сербиной, 21 декабря на проране пограничники проверяли улов рыбаков. Позже представители Минприроды, прокуратуры, Росприроднадзора, мэрии и арендатора пляжа Алексино обсудили проблему. «Это действительно большая проблема, когда уважаемым людям непонятно, что нужно сделать, чтобы подросшие мальки кефали могли из Суджукской лагуны выйти в этом году в море. Прямо сейчас на проране ловят небольшую, но всё же подросшую кефаль десятки рыбаков. Эта «традиционная осенняя рыбалка» происходит уже много лет. Мы благодарим за многолетний, пусть и небольшой, но посильный вклад в её организацию администрацию Новороссийска и чиновников Минприроды», — возмутилась Сербина.

За проран жители Новороссийска борются с 2019 года. За это время сотни туристов, школьников и студентов, спортсменов, военных, предпринимателей, домохозяек присоединились к расчистке прорана. Об успехах и неудачах движения можно подробнее узнать здесь. В 2020-м активисты добились решения суда , по которому краевое Министерство природы обязано круглый год поддерживать проран не менее 30 метров шириной. «Суджукская лагуна — уникальный природный комплекс на берегу Чёрного моря в черте Новороссийска. Лагуну образовало море 1,5-2 тыс. лет назад, и именно столько она служила местом, в котором растут мальки всего побережья Кавказа и Крыма. Это ясли черноморской рыбы. Здесь же останавливаются перелётные птицы. Суджукская лагуна всегда сообщалась с морем через проран, рыба имела постоянный доступ к морю, а также происходил водообмен, необходимый другим обитателям лагуны, микроорганизмам и растениям. Согласно паспорту ООПТ, оформленному в 2012 году, основная мера охраны лагуны — наличие постоянно открытого канала/прорана в море шириной не менее 30 метров », — а это текст обращения к природоохранной прокуратуре от 19 декабря.

Екатерина поделилась с Юга.ру полным текстом обращения и подчеркнула, что прокуратура «не дорабатывает». Обеспокоенные жители также намерены заставить и ведомства, и рыбаков подчиняться закону. «Когда проран закрыт — это не рыбалка, это варварство и бесконтрольное уничтожение рыбы, которая, повинуясь инстинктам, движется к единственному месту, где может спастись — к прорану. Но тут её ждет только смерть в виде рыбака », — заключила Сербина. Активист Сергей Стряпухин попробовал переубедить толпу людей с удочками лично: