В Новороссийск прилетели зимовать лебеди

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Beto_MdP с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Beto_MdP с сайта pixabay.com

С каждым днём на море в Новороссийске всё больше птиц. Собрали фото и видео из соцсетей

Уже неделю жители Новороссийска делятся снимками и впечатлениями от лебедей, которые ежегодно в это время прилетают зимовать в бухту. Людей птицы не боятся и даже выходят к ним на берег.

Активисты и СМИ напоминают, что птиц нельзя кормить хлебом — якобы он вызывает смертельно опасные расстройства пищеварительной системы. Однако, наблюдения за последние полвека показывают, что такого вреда человеческая пища не приносит. Особенно, если животные обитают вблизи городов и привыкли к ней. Впрочем, хлеб не самая питательная основа рациона для птиц (как и для людей), поэтому его рекомендуют по возможности заменить на полезные угощения: зерно, подсолнечные семечки, мелко порезанные овощи, листья салата и шпината, специальный корм без соли. Откуда пришёл миф о непереносимости хлеба и почему подкармливать им животных лучше, чем не кормить совсем, читайте в разборе от «Проверено.Медиа». 

«Обстановка на лагуне — небывалое количество птиц. И вчера ночью птичий гомон не прекращался. Звонче всех были лебеди», — пишет местная экоактивистка Екатерина Сербина.

Пернатых можно встретить на городской набережной и на Суджукской косе.

Как писали Юга.ру, зимой 2021 года в Белореченском районе пришлось спасать двух лебедей, которые застряли во льду.

Новороссийск птицы Социальные сети Черное море

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В Новороссийск прилетели зимовать лебеди
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