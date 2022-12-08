В Краснодарском крае начали продавать «зубы дракона», они же противотанковые ограждения

В Краснодарском крае на одном из сайтов бесплатных объявлений появилось предложение по продаже противотанковых конус-форм из бетона

Менеджер компании Анастасия в разговоре с журналисткой Юга.ру рассказала, что предложение появилось всего месяц назад в связи с непростой обстановкой и СВО. Цена на железобетонные тетраэдры составляет 11 тыс. рублей за штуку.

По словам Анастасии, спрос на конус-формы, их ещё называют «зубами дракона», большой и в основном из Республики Крым. Компания принимает заказы как по краю, так и отправляет в другие регионы.

В объявлении указано, что подобные укрепления впервые использовали во время Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков и мотопехоты. Главная задача такого оборонительного сооружения — замедлить и направить танки в зоны поражения, где их ликвидируют с помощью противотанкового оружия.

Напомним, с 20 октября в Краснодарском крае действует средний уровень реагирования и особый режим. А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — военное положение.

Как писали Юга.ру, в России вырос спрос на частные бункеры. В Краснодаре предлагают построить защитное убежище с автономным жизнеобеспечением для двух-семи человек за 10 млн.