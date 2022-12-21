На «Роза Хутор» стартовал зимний сезон. Трассы откроют на следующей неделе

24 декабря на курорте пройдет День «Роза Хутор», а открытие трасс для катания наметили на 29 декабря

Когда откроются трассы?

Гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский рассказал, что горнолыжные трассы в этом сезоне отроются позже обычного из-за аномально теплого декабря. Нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек. «Согласно метеопрогнозам, скоро можно ожидать улучшения ситуации. Мы надеемся, что уже 29 декабря предложим нашим гостям идеальные трассы для катания и все желающие смогут снять пробу с первого «вельвета», — сказал он.

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В новом сезоне курорт предложит самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны. Некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга уже расширили.

Что уже работает и чем заняться на курорте?

Новый зимний сезон на курорте начнется с традиционного праздника — Дня «Роза Хутор». Мероприятия стартуют уже в 10 утра на Площади Роза с различных игровых активностей. В индивидуальном или командном формате все желающие смогут сразиться в «Кнопочном бое», пройти «Лабиринт Аватара», сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14.00 до 16.00 можно будет разгадать квест «Путешествие на Роза Хутор» в сопровождении DJ-сета.

Праздничное действо развернется также и в Горной Олимпийской деревне, где с 17 до 18.00 гостей ждет театрализованное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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«Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря мы запустили просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером. На самой популярной обзорной площадке Роза Пик можно не только сделать селфи на фоне впечатляющих ландшафтов, но и покачаться на высокогорных качелях или пройти по подвесному мосту. А в Горной Олимпийской деревне — прокатиться на родельбане. Открыты «Хаски Хутор» с ездовыми собаками, интерактивный парк «Моя Россия» с интересными выставками и музей археологии. Совершенно точно никто не будет скучать, особенно в преддверии Нового года, когда курорт сияет праздничными огнями и афиша концертного зала «Роза Холл» полна событиями», — рассказывает Александр Белокобыльский.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На сайте курорта можно приобрести выгодный комбо-тариф «Зимний день на Роза Хутор», который включает в себя подъем на канатных дорогах до Роза Пик и спуск обратно, круг на родельбане, 2 часа на катке, а также посещение этнопарка «Моя Россия» и музея археологии. Также на сайте представлены лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, ски-пассы, услуги инструкторов и проката.