В Сочи начнут курсировать три новых «Ласточки»

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На новогодние праздники в Сочи запустят три новых «Ласточки»

С 11 декабря в Сочи начнут курсировать три новых «Ласточки»: Лоо — аэропорт «Адлер», Лоо — Роза Хутор и Адлер — Аэропорт Сочи. В пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород» сообщили, что поезда будут работать все новогодние праздники.

Также продлят маршруты трех электричек от Сочи до Лоо и двух рейсов от Лазаревской до станции Туапсе. В компании отметили, что в зимний период планируют увеличить количество пригородных поездов в Сочи и Туапсе до 73 рейсов.

Как писали Юга.ру, с 11 декабря в Краснодарском крае и других южных регионах изменится расписание поездов. Появится пять поездов с двухэтажными вагонами и беспересадочный рейс из Элисты в Ставрополь.

Поезда Сочи

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В Сочи начнут курсировать три новых «Ласточки»
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