Рассказываем, какие изменения в программе льготной ипотеки ждут россиян в 2023 году

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото EJ Yao, unsplash.com
    © Фото EJ Yao, unsplash.com

Льготную ипотеку в России решили продлить, но внесли некоторые изменения. Рассказываем, что произойдет с программой

Напомним, льготную ипотеку в России решили продлить до 1 июля 2024 года, а семейную — расширить. Но россиян ждут некоторые изменения. 

Какие изменения произойдут в программах господдержки:

  • ставка льготной ипотеки вырастет с 7% до 8%. По действующим правилам первоначальный взнос должен составлять 15%. Максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах. Изменится ли эта сумма — пока неизвестно;
  • семейную ипотеку под 6% теперь смогут взять семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Требование о рождении с 2018 года будет действовать, только если у заемщика один ребенок. Ставка и условия не поменялись. Коснется ли изменение Дальнего Востока — не уточняется.
  • на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей ипотеку на квартиры в новостройках планируют давать под 2%.
  • Дальневосточную ипотеку под 2% продлили до 2030 года. Максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн рублей. 

В дальнейшем программу хотят свернуть. Ранее эксперты говорили, что отмена льготной ипотеки приведет к снижению продаж недвижимости. По данным исследования hh.ru, в случае отмены программы платеж по ипотеке вырастет на треть и составит половину семейного дохода. 

Как писали Юга.ру, в первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки по госпрограмме. 

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