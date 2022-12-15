В России продлили льготную ипотеку, но спрос на жилье уже упал

В новостройках в Краснодарском крае спрос на жилье упал на 44%. Эксперты считают, что благодаря продлению льготной ипотеки ситуация может наладиться

Льготную ипотеку в России продлят до 1 июля 2024 года. Но ставку по ней увеличат до 8%. При этом механизм будут постепенно сворачивать, сообщил ТАСС.

Ранее Юга.ру писали, что отмена льготной ипотеки приведет к снижению продаж недвижимости. Сейчас уровень нераспроданных новостроек в России достиг 66%, что является рекордом на современном рынке жилья.

Как сообщил «Коммерсанть-Черноморье», в 2022 году россияне чувствовали себя неуверенно и спрос на первичном рынке сократился на 44%. Покупка вторичного жилья снизилась на 18,9% по сравнению с 2021 годом.

На рынке вторичного жилья Краснодара спрос в октябре 2022 года снизился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но по отношению к сентябрю 2022 года наоборот увеличился на 12,9%. Таким образом сфера недвижимости начинает восстанавливаться.

Эксперты отмечают, что наблюдается смещение спроса с первичного на вторичное жилье. Это связано с тем, что цены на вторичку более выгодные.

При этом продолжает расти количество новостроек, по данным РБК-Краснодар, на Кубани за 11 месяцев ввели на 20% больше жилья, чем за такой же период в 2021 году. То, что застройщики не сбавляют темпы ввода жилья, связывают с количеством нераспроданных квартир.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в первую десятку рейтинга городов РФ с самыми дешевыми новостройками. Стоимость за квадратный метр в городе составляет 89,5 тыс. рублей.