Полиция допросила организаторов траурной процессии в центре Сочи — это был тренинг актерской школы

Краснодарский край

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  • Мезенцев и Алфёрова с участниками тренинга © Скриншот видео, предоставленного Екатериной Алфёровой
    Мезенцев и Алфёрова с участниками тренинга © Скриншот видео, предоставленного Екатериной Алфёровой

17 декабря в Сочи провели похороны страха публичных выступлений. Так преподаватели ораторского искусства назвали тренинг учеников

Шествие провели на улице Навагинской в центре Сочи, в нем участвовало около 20 человек. Телеграм-канал Sochi Today и телеканал «Кубань 24» заявили, что организатора шествия Дмитрия Мезенцева задержали за несогласованную акцию.

Редакция Юга.ру связалась с его коллегой по сочинской школе коммуникаций и искусств MDV — преподавательницей и ведущей мероприятий Екатериной Алфёровой. Она пояснила, что внимание полиции к их действиям преувеличено.

«Никто никого никуда не посадил. С Дмитрием все в порядке. Да, нас допрашивали, но никого не задерживали, и никому никаких суток не дали. У нас не было задачи кого-то дискредитировать и обидеть. То, что всё получило большой резонанс, — это больное восприятие некоторых людей», — сообщила Екатерина.

В Сочи гирлянду украсили валенком вместо трусов:

«Мы — актерская школа, и мы периодически проводим тренинги для учеников. Мы хотели вывести студентов на практику. У нас была этюдная работа. Люди должны были почувствовать, каково это — выступать публично. Хотя мы ничего не произносили и не говорили», — рассказала Алфёрова.

Редакция Юга.ру не смогла получить оперативный комментарий от МВД Сочи.

Как сообщали Юга.ру, Сочи, Геленджик и Анапа попали в рейтинг популярных у россиян городов для зимнего отдыха. 

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Полиция допросила организаторов траурной процессии в центре Сочи — это был тренинг актерской школы
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