Шествие провели на улице Навагинской в центре Сочи, в нем участвовало около 20 человек. Телеграм-канал Sochi Today и телеканал «Кубань 24» заявили, что организатора шествия Дмитрия Мезенцева задержали за несогласованную акцию.

Редакция Юга.ру связалась с его коллегой по сочинской школе коммуникаций и искусств MDV — преподавательницей и ведущей мероприятий Екатериной Алфёровой. Она пояснила, что внимание полиции к их действиям преувеличено.

«Никто никого никуда не посадил. С Дмитрием все в порядке. Да, нас допрашивали, но никого не задерживали, и никому никаких суток не дали. У нас не было задачи кого-то дискредитировать и обидеть. То, что всё получило большой резонанс, — это больное восприятие некоторых людей», — сообщила Екатерина.