Трафик нейросети, генерирующей портреты, за месяц вырос в 20 раз и начал стремительно падать

Трафик в сервисе Lensa в конце ноября вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями, но уже в декабре показатели начали снижаться

Рост трафика в Lensa начался с 21 ноября после появления новой версии фоторедактора. Приложение с помощью искусственного интеллекта генерирует портреты пользователей в самых разных техниках — от карандашных набросков до изображений в стиле футуризм. Пользователи соцсетей активно меняли свои фото на созданные искусственным интеллектом.

С каждым днём трафик в Lensa увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей выросло в 6 раз.