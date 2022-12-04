В соцсетях обсуждают сгенерированный нейросетью «готический Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Скриншот со страницы erraant в Инстаграме* https://www.instagram.com/p/Cls6sFFo137/?igshid=MDJmNzVkMjY=
    © Скриншот со страницы erraant в Инстаграме* https://www.instagram.com/p/Cls6sFFo137/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Рисунки с помощью нейросети создал фотограф

В соцсетях 3 декабря появились рисунки сказочного туманного Краснодара. Картинки опубликовал краснодарский фотограф, они быстро разлетелись по городским пабликам.

«Сгенерировал готический Краснодар через нейросеть», — написал под постом в Инстаграме* фотограф с ником erraant.

Нейросети рисуют изображение по текстовому запросу, схематическому наброску или референсу. Отдельные сервисы специализируются на генерировании лиц.

Недавно журналисты Ростова-на-Дону показали, как выглядит их город глазами нейросети.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Сбер представил Kandinsky 2.0 — модель для генерации изображений по тексту на разных языках.

* — Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России (Тверской суд Москвы, 21.03.2022 г.)

Краснодар Фотография

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В соцсетях обсуждают сгенерированный нейросетью «готический Краснодар»
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