В соцсетях обсуждают сгенерированный нейросетью «готический Краснодар»

© Скриншот со страницы erraant в Инстаграме* https://www.instagram.com/p/Cls6sFFo137/?igshid=MDJmNzVkMjY=

© Скриншот со страницы erraant в Инстаграме* https://www.instagram.com/p/Cls6sFFo137/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Рисунки с помощью нейросети создал фотограф

В соцсетях 3 декабря появились рисунки сказочного туманного Краснодара. Картинки опубликовал краснодарский фотограф, они быстро разлетелись по городским пабликам.

«Сгенерировал готический Краснодар через нейросеть», — написал под постом в Инстаграме* фотограф с ником erraant.

Нейросети рисуют изображение по текстовому запросу, схематическому наброску или референсу. Отдельные сервисы специализируются на генерировании лиц. Недавно журналисты Ростова-на-Дону показали, как выглядит их город глазами нейросети.