В соцсетях обсуждают сгенерированный нейросетью «готический Краснодар»
Рисунки с помощью нейросети создал фотограф
В соцсетях 3 декабря появились рисунки сказочного туманного Краснодара. Картинки опубликовал краснодарский фотограф, они быстро разлетелись по городским пабликам.
«Сгенерировал готический Краснодар через нейросеть», — написал под постом в Инстаграме* фотограф с ником erraant.
Нейросети рисуют изображение по текстовому запросу, схематическому наброску или референсу. Отдельные сервисы специализируются на генерировании лиц.
Недавно журналисты Ростова-на-Дону показали, как выглядит их город глазами нейросети.
Ранее Юга.ру рассказывали, что Сбер представил Kandinsky 2.0 — модель для генерации изображений по тексту на разных языках.
* — Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России (Тверской суд Москвы, 21.03.2022 г.)