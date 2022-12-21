В Сочи из Хабаровска летом 2023 года появятся прямые рейсы

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Билеты за 20 тысяч рублей уже в продаже

Летом 2023 года прилететь на отдых в Сочи жителям Дальнего Востока станет проще. О появлении прямых рейсов из Хабаровска сообщили в телеграм-канале местного аэропорта.

«Полеты на побережье Черного моря будут выполняться с 10 июня 2023 года два раза в неделю: по четвергам вылет из Хабаровска в 6.25, прибытие в Сочи — в 8.50; по субботам вылет из Хабаровска в 12.50, прибытие в аэропорт назначения — в 15.20. Время в пути составит порядка 9 часов», — сказано в сообщении.

Билеты уже есть в продаже. В день открытия рейса, 10 июня, стоимость билета — 20 тыс. 538 рублей. Время в пути — 9 часов 30 минут. Для сравнения, 14 мая попасть из Хабаровска в Сочи самолётом получится только с пересадкой, время в пути, если выбрать самый быстрый вариант — больше 12-ти часов, а стоимость самого дешёвого билета — 21 тыс. 995 рублей. При такой цене перелёт займет почти 15 часов.

Осуществлять полёты из Хабаровска в Сочи с 10 июня будут воздушные суда типа Airbus A330-200 с компоновками салонов 345, 370 кресел.

В телеграм-канале аэропорта Хабаровска также сообщили, что пассажирам доступны субсидированные билеты.

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В прошлом году прямые рейсы по указанному маршруту выполняли с 18 июля по 28 сентября. По данным аэропорта, маршрутом воспользовались около 12000 пассажиров.

В телеграм-канале аэропорта рассказали и о планах открыть прямой маршрут в Минеральные Воды с вылетами один раз в неделю весной-летом 2023 года. До этого прямые рейсы на Кавказские Минеральные Воды из Хабаровска существовали только в 2013 году.

Напомним, ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае отели открыли бронирование на лето 2023 года. Цены на проживание выросли на 10-15%.

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