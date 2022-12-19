В Краснодарском крае отели открыли бронирование на лето 2023 года. Цены на проживание выросли на 10-15%
В отелях Кубани и Абхазии уже можно бронировать номера на лето. Туроператоры сказали, что скидок ждать не стоит
Туроператоры и отельеры открыли раннего бронирования на летний сезон 2023 года. Еще в ноябре туристические компании продлили 90-95% договоров с круглогодичными отелями Краснодарского края и Абхазии, сообщили в Ассоциации туроператоров.
Не определились с ценовой политикой только сезонные гостиницы. По словам экспертов, такие отели должны выставить прайс в ближайшее время. Отмечается, что цены на летний сезон выросли на 10-15%. Есть отели, в которых проживание подорожало на 20-30%, но их пока единицы. Рост цен пока зафиксировали в Краснодарском крае, Абхазии и на Кавказских Минеральных Водах.
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Стоимость отдыха пока остается прежней в Крыму. Отельеры региона стремятся привлечь туристов специальными предложениями. Туроператоры сократили на полуострове количество квот по бронированию и не дают никаких обещаний по расширению ассортимента. Такая ситуация сложилась на фоне закрытия южных аэропортов.
В Краснодарском крае и Абхазии туроператоры намерены увеличивать квоты или сохранить на уровне прошлогодних. В туркомпании «Дельфин» рассказали, что по сравнению с 2021 годом спрос на раннее бронирование вырос на 100%. При этом сократилось количество скидок. В этом году их предоставляют всего 2-3% отелей. В прошлом году этот процент достигал 10.
По словам туроператоров, одной из причин уменьшения количества скидок является сокращение глубины продаж. Сейчас для туристов является решающим фактором не цена, а возможность спланировать отпуск. Также россиян волнуют открытые зарубежные направления.
Сейчас больше всего бронируют номера в отелях Сочи, Абхазии и Кавминвод. Также спросом пользуются Анапа, Туапсе и Геленджик. А спрос на летний Крым упал на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшей популярностью пользуются трех- и четырехзвездочные отели. Пятизвездочные отели бронируют в основном в Сочи и Анапе. На Кавминводах бронируют номера среднего уровня, а в Абхазии выше среднего.
Как писали Юга.ру, на новогодних праздниках загрузка горнолыжных курортов Краснодарского края достигнет почти 100%. Ожидается, что поток туристов составит около 2,5 млн человек без учета экскурсантов.