В Краснодарском крае отели открыли бронирование на лето 2023 года. Цены на проживание выросли на 10-15%

В отелях Кубани и Абхазии уже можно бронировать номера на лето. Туроператоры сказали, что скидок ждать не стоит

Туроператоры и отельеры открыли раннего бронирования на летний сезон 2023 года. Еще в ноябре туристические компании продлили 90-95% договоров с круглогодичными отелями Краснодарского края и Абхазии, сообщили в Ассоциации туроператоров. Не определились с ценовой политикой только сезонные гостиницы. По словам экспертов, такие отели должны выставить прайс в ближайшее время. Отмечается, что цены на летний сезон выросли на 10-15%. Есть отели, в которых проживание подорожало на 20-30%, но их пока единицы. Рост цен пока зафиксировали в Краснодарском крае, Абхазии и на Кавказских Минеральных Водах.

Стоимость отдыха пока остается прежней в Крыму. Отельеры региона стремятся привлечь туристов специальными предложениями. Туроператоры сократили на полуострове количество квот по бронированию и не дают никаких обещаний по расширению ассортимента. Такая ситуация сложилась на фоне закрытия южных аэропортов. В Краснодарском крае и Абхазии туроператоры намерены увеличивать квоты или сохранить на уровне прошлогодних. В туркомпании «Дельфин» рассказали, что по сравнению с 2021 годом спрос на раннее бронирование вырос на 100%. При этом сократилось количество скидок. В этом году их предоставляют всего 2-3% отелей. В прошлом году этот процент достигал 10. По словам туроператоров, одной из причин уменьшения количества скидок является сокращение глубины продаж. Сейчас для туристов является решающим фактором не цена, а возможность спланировать отпуск. Также россиян волнуют открытые зарубежные направления.

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