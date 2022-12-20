Эльбрусская лиса откроет горнолыжный сезон в горах Кабардино-Балкарии

Курорт «Эльбрус» приглашает отпраздновать начало горнолыжного сезона в субботу 24 декабря. Гости увидят огненное шоу, выступления танцоров и вокалистов, поучаствуют в викторинах — и, конечно, покатаются на свежем снеге.

Кроме того, в этот день эльбрусская лиса Муха официально станет талисманом курорта. В 12:40 она вместе со спортсменами и спасателями спустится по склону.

«Фотографии лис, которые облюбовали склоны курорта и издалека наблюдают за гостями, неизменно пользуются большой популярностью у наших подписчиков. Постепенно появился собирательный образ лисы Мухи, которая не пропускает ни одного важного события на курорте. Мы официально представим Муху на празднике. В этом году гости будут встречать её на трассах и в общественных зонах», — рассказал замгендиректора акционерного общества «Кавказ.РФ», куда входит «Эльбрус», Николай Гончаров.