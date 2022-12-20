Эльбрусская лиса откроет горнолыжный сезон в горах Кабардино-Балкарии
24 декабря гостям курорта «Эльбрус» предлагают отпраздновать открытие горнолыжного сезона
Курорт «Эльбрус» приглашает отпраздновать начало горнолыжного сезона в субботу 24 декабря. Гости увидят огненное шоу, выступления танцоров и вокалистов, поучаствуют в викторинах — и, конечно, покатаются на свежем снеге.
Кроме того, в этот день эльбрусская лиса Муха официально станет талисманом курорта. В 12:40 она вместе со спортсменами и спасателями спустится по склону.
«Фотографии лис, которые облюбовали склоны курорта и издалека наблюдают за гостями, неизменно пользуются большой популярностью у наших подписчиков. Постепенно появился собирательный образ лисы Мухи, которая не пропускает ни одного важного события на курорте. Мы официально представим Муху на празднике. В этом году гости будут встречать её на трассах и в общественных зонах», — рассказал замгендиректора акционерного общества «Кавказ.РФ», куда входит «Эльбрус», Николай Гончаров.
Развлекательная программа начнётся в 11:00 на центральной площади поляны Азау. Будут шоу и концерт, викторина с призами, флешмобы, номера уличных артистов и активные семейные игры. В 12:30 проведут дегустацию национальных блюд. А с 14:30 гостей ждут на дискотеку.
Атмосферу праздника создадут гирлянды и большая ёлка, новогодняя ярмарка. До 27 декабря включительно на курорте можно опустить письмо для Деда Мороза в самый высокогорный почтовый ящик страны на станции Гарабаши — он расположен на уровне 3 тыс. 847 метров.
На «Эльбрусе» долгий снежный сезон, кататься здесь можно с ноября по июнь. Хотя праздновать открытие горнолыжных трасс будут 24 декабря, часть из них запустили ещё 19 ноября. В первые выходные их посетили 2 тыс. человек, за месяц — 28 тыс. Это почти на 60% больше, чем в 2021 году.
Напомним, 23 декабря горнолыжный сезон откроют на всех курортах Сочи.