Самое дорогое проживание в отеле Сочи на Новый год обошлось в 3 млн рублей

Это самое дорогое проживание на новогодних каникулах в России

Специалисты системы бронирования Travelline зафиксировали самое дорогостоящее проживание на новогодних каникулах. Россиянин заплатил более 3 млн рублей за встречу 2023 года в одном из отелей Сочи.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом стоимость онлайн-бронирования выросла на 11%. Одна ночь в двухместном номере с 27 декабря по 10 января в среднем обойдется в 10 тыс 209 руб. на человека, сообщили «Кубанские новости».

Как писали Юга.ру, Сочи стал лидером в рейтинге городов для зимнего отдыха. А уже завтра там начнутся тестовые катания в горах.