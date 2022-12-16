Самое дорогое проживание в отеле Сочи на Новый год обошлось в 3 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Это самое дорогое проживание на новогодних каникулах в России

Специалисты системы бронирования Travelline зафиксировали самое дорогостоящее проживание на новогодних каникулах. Россиянин заплатил более 3 млн рублей за встречу 2023 года в одном из отелей Сочи.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом стоимость онлайн-бронирования выросла на 11%. Одна ночь в двухместном номере с 27 декабря по 10 января в среднем обойдется в 10 тыс 209 руб. на человека, сообщили «Кубанские новости».

Как писали Юга.ру, Сочи стал лидером в рейтинге городов для зимнего отдыха. А уже завтра там начнутся тестовые катания в горах. 

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