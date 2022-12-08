На всех горнолыжных курортах Сочи 23 декабря откроют сезон

Работать будут трассы, на которых снега уже достаточно для катания

На всех трёх объектах — «Газпром», «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в этом году договорились открыть сезон в один день — 23 декабря. Как пишет Sochi24.tv, об этом рассказала замглавы города Инна Петухова. Раньше комплексы стартовали в разные дни, принимали решение в зависимости от погоды.

По словам Петуховой, Сочи готовится встретить в новогодние праздники около 200 тыс. туристов, почти столько приехало и в прошлом году.

Напомнила замглавы города и о море, обустроены 36 зимних пляжей для отдыха в новогодние каникулы. Для удобства между Сочи и Красной Поляной в праздничное время на курорте запустят дополнительные автобусы.

Ранее Юга.ру писали, что на новогодних праздниках загрузка горнолыжных курортов Краснодарского края будет почти 100%. Ещё мы рассказывали о запуске трёх новых «Ласточек» в Сочи с 11 декабря.