На всех горнолыжных курортах Сочи 23 декабря откроют сезон

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Работать будут трассы, на которых снега уже достаточно для катания

На всех трёх объектах — «Газпром», «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в этом году договорились открыть сезон в один день — 23 декабря. Как пишет Sochi24.tv, об этом рассказала замглавы города Инна Петухова. Раньше комплексы стартовали в разные дни, принимали решение в зависимости от погоды. 

По словам Петуховой, Сочи готовится встретить в новогодние праздники около 200 тыс. туристов, почти столько приехало и в прошлом году.

Напомнила замглавы города и о море, обустроены 36 зимних пляжей для отдыха в новогодние каникулы. Для удобства между Сочи и Красной Поляной в праздничное время на курорте запустят дополнительные автобусы.

Ранее Юга.ру писали, что на новогодних праздниках загрузка горнолыжных курортов Краснодарского края будет почти 100%. Ещё мы рассказывали о запуске трёх новых «Ласточек» в Сочи с 11 декабря.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор Сочи

Новости

На стадионе «Фишт» в Сириусе начали менять газон
На всех горнолыжных курортах Сочи 23 декабря откроют сезон
В Молодежном микрорайоне Краснодара отключили тепло и всю воду из-за крупной аварии
В Краснодаре назначили двух вице-мэров. Один из них в прошлом году заработал 13 млн
Экс-координатора «Открытой России»* Андрея Пивоварова снова перевели в краснодарское СИЗО
В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников. В Адыгее квадрокоптеры ещё можно использовать

Лента новостей

«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
Вчера, 19:01
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
Как живут у подножия мусорной горы жители пригорода Новороссийска
С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас
Вчера, 07:15
С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас
В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников
Сегодня, 15:13
В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников
В Адыгее квадрокоптеры ещё можно использовать

Реклама на сайте