«Тинькофф Банк» предложил кредитку с кешбэком для путешествий
Для дополнительной экономии на отдыхе «Тинькофф Банк» выпустил кредитную карту с кешбэком за бронирование отелей, авиабилетов и туров
Лучшая кредитная карта для путешествий от Тинькофф Банка универсальна — держатель может расплачиваться ей за покупки и копить мили или просто хранить на ней деньги.
При оформлении кредитной карты путешественнику предлагается бесплатная медицинская страховка. Полис подходит для получения визы для выезда в страны шенгенской зоны и покрывает основные риски, которые могут произойти в поездке. Кредитный лимит по карте — до 700 тыс. рублей.
Часть потраченных держателем карты средств вернётся милями на карту:
- до 10% — за отели при бронировании через «Тинькофф Путешествия»;
- 7% — за авиабилеты в «Тинькофф Путешествиях», 2% — на сайтах Аэрофлота, S7, Победы, Ural Airlines и Utair;
- 5% — за туры и билеты на поезд при бронировании в «Тинькофф Путешествиях»;
- 2% — за повседневные покупки в супермаркетах, кафе и интернет-магазинах.
Одна миля равна одному рублю.
Для оформления не нужно посещать офис банка. Заполнить заявку и получить кредитку можно онлайн при наличии минимального пакета документов.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае отели открыли бронирование на лето 2023 года. Цены на проживание выросли на 10-15%. Сейчас больше всего бронируют номера в отелях Сочи, Абхазии и Кавминвод. Также спросом пользуются Анапа, Туапсе и Геленджик. А спрос на летний Крым упал на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.