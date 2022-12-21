«Тинькофф Банк» предложил кредитку с кешбэком для путешествий

Для дополнительной экономии на отдыхе «Тинькофф Банк» выпустил кредитную карту с кешбэком за бронирование отелей, авиабилетов и туров

Лучшая кредитная карта для путешествий от Тинькофф Банка универсальна — держатель может расплачиваться ей за покупки и копить мили или просто хранить на ней деньги.

При оформлении кредитной карты путешественнику предлагается бесплатная медицинская страховка. Полис подходит для получения визы для выезда в страны шенгенской зоны и покрывает основные риски, которые могут произойти в поездке. Кредитный лимит по карте — до 700 тыс. рублей.