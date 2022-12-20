В Краснодаре жена мобилизованного провела одиночный пикет. Чиновники сказали написать еще одно обращение губернатору
20 декабря Ксения Абрамова вышла с одиночным пикетом к администрации Краснодарского края, чтобы вернуть из зоны СВО мобилизованного мужа с травмами спины
Предыстория: Абрамова пытается вернуть домой своего мужа Алексея с начала октября. Его мобилизовали, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. 22 ноября Горячеключевской городской суд рассмотрел иск Ксении Абрамовой, но 15 декабря отклонил все ходатайства, в том числе — о вызове на заседание членов мобилизационной комиссии.
Ксения вышла к администрации Краснодарского края, написав на листе: «Верните мужа! В зоне СВО не должны быть больные солдаты!» На видео она кратко пересказала историю своих тщетных обращений в военные комиссариаты, прокуратуру и краевую администрацию. Например, краевая администрация получила обращение Абрамовых от управления президента РФ еще 6 октября и передала его краевому военкомату.
«Сын 2,5 лет не понимает, где находится его отец. Просто понимает, что папы нет рядом. Когда он видит других отцов, начинает плакать. Стал чаще звать его и спрашивать. Видел папины фотографии — и тоже в слезы. Хотя я думала, что ребенок в таком возрасте еще не может так сильно скучать», — рассказала Ксения.
Спустя несколько минут пикета к ней подошел сотрудник администрации и пригласил в отдел обращений. Его начальница объяснила Ксении, что губернатор, как председатель мобилизационной комиссии, может отозвать мобилизованного только по основаниям, но получить их можно, лишь отозвав мужа на военно-врачебную комиссию.
«Ей нужен муж, который будет воспитывать сына-инвалида»:
«Она попросила меня собрать все сведения и написать заявление губернатору, чтобы он передал обращение Министерству обороны РФ от своего имени. То есть это будет не рядовое обращение, которое очень долго рассматривается, а за подписью губернатора и с просьбой взять на особый контроль. Нужно достать максимум данных — вплоть до номеров карты и жетона, позывного и примерного местоположения. По ее словам, чем больше данных, тем быстрее его найдут и что-то предпримут. Надеюсь, муж на днях выйдет на связь и всё мне расскажет», — рассказала Абрамова Юга.ру после посещения администрации.
«Опять умудрилась разреветься. Видимо, до сих пор не привыкла эту историю в подробностях рассказывать. Ну, налили мне там валерьяночки, дали водички, поговорили. Подсказали не узнавать что-либо о моем муже через других родственников, чтобы не быть тем человеком, который выясняет военные тайны», — заключила Ксения.
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