Предыстория: Абрамова пытается вернуть домой своего мужа Алексея с начала октября. Его мобилизовали, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. 22 ноября Горячеключевской городской суд рассмотрел иск Ксении Абрамовой, но 15 декабря отклонил все ходатайства, в том числе — о вызове на заседание членов мобилизационной комиссии.

Ксения вышла к администрации Краснодарского края, написав на листе: «Верните мужа! В зоне СВО не должны быть больные солдаты!» На видео она кратко пересказала историю своих тщетных обращений в военные комиссариаты, прокуратуру и краевую администрацию. Например, краевая администрация получила обращение Абрамовых от управления президента РФ еще 6 октября и передала его краевому военкомату.

«Сын 2,5 лет не понимает, где находится его отец. Просто понимает, что папы нет рядом. Когда он видит других отцов, начинает плакать. Стал чаще звать его и спрашивать. Видел папины фотографии — и тоже в слезы. Хотя я думала, что ребенок в таком возрасте еще не может так сильно скучать», — рассказала Ксения.