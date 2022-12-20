В Краснодаре эпидпорог по гриппу превысил 60%. В некоторых школах закрыли классы

Краснодарский край

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  • © Фото Polina Tankilevitch, pexels.com
    © Фото Polina Tankilevitch, pexels.com

В целом по Краснодарскому краю превышение эпидпорога не зафиксировали

В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что в Краснодаре эпидпорог по заболеваемости гриппом превысил 60,4%. При этом по краю недельные эпидемиологические пороги не превышены.

«В Краснодаре в разрезе возрастных категорий зарегистрированы превышения эпидпорога: среди детского населения 7-14 лет на 4,9%, а также среди лиц 15 лет и старше на 83,7%», — сказали в ведомстве.

Всего с начала эпидсезона зарегистрировали 757 случаев гриппа. С ОРВИ в больницы края обратились более 5 тыс. человек, из них дети до 14 лет составили 37%. 

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора журналисту Юга.ру, обязательный масочный режим в городе и крае вводить не планируют, но советуют носить их в общественных местах. Также там добавили, что по назначению врача можно поставить прививку. 

В краевом оперштабе сообщили, что из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае закрыли отдельные классы в семи школах. Это две школы в Динском районе, две в Красноармейском, по одной в Сочи, Горячем Ключе и Краснодаре. Полностью закрытых школ в крае нет.

Ранее Юга.ру писали, что в Ростовской области объявили карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Эпидпорог заболеваемости там превысил 124%. В регионе болеют около 30 тыс. человек.

Здравоохранение Краснодар Школа

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В Краснодаре эпидпорог по гриппу превысил 60%. В некоторых школах закрыли классы
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