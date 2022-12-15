В Ростовской области объявили карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Там болеют более 30 тыс. человек

Управление Роспотребнадзора с 15 декабря ввело в Ростовской области ряд ограничений из-за вспышки гриппа и ОРВИ

Ведомство зафиксировало превышение эпидпорога на 124% . В настоящее время болеют более 30 тыс. жителей области.

Так, согласно постановлению Роспотребнадзора, вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных соцучреждений и объявлен масочный режим в поликлиниках и больницах. Кроме того, перевозчиков обязали обрабатывать салоны пассажирского транспорта, а школам, техникумам, вузам, кадетским корпусам рекомендовали отменять занятия или переводить учеников на дистанционное обучение, если одновременно заболеют более 20% учеников.

Карантин будет действовать до особого распоряжения, пишет портал 161.ru.

Ограничения из-за всплеска заболеваемости ввели также в Татарстане, Архангельске, Чите, Мурманске, Нижнекамске, Новосибирске, Тюменской и Челябинской областях.

Как писали Юга.ру, в России показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% за две недели. Служба скорой помощи в Краснодаре рост ощутила, количество вызовов увеличилось в разы.