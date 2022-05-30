СК возбудил уголовное дело против главы Брюховецкого района. Его подозревают в махинациях при покупке жилья для детей-сирот
Следствие полагает, что глава Брюховецкого района заключил муниципальные контракты на приобретение жилья для детей-сирот с аффилированным бизнесменом по завышенной цене
30 мая пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что против главы Брюхвецкого района возбудили уголовное дело по ч.2 ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и ч.2 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
По данным следствия, в 2021 году с помощью аукциона для района выбрали предпринимателя, который закупит жилье для детей-сирот. С единственным участником и победителем аукциона заключили пять муниципальных контрактов на покупку 19 жилых помещений. Однако глава районной администрации в одностороннем порядке расторг контракты и попросил антимонопольную службу внести бизнесмена в реестр недобросовестных поставщиков. Все это он сделал, чтобы отдать муниципальные контракты аффилированному предпринимателю.
«Демонстративная казнь»:
В итоге контракты перезаключили, но уже с «нужным» поставщиком. Жилье при этом приобрели по завышенной цене, но оно оказалось непригодно для проживания. Муниципальному бюджету при этом нанесен ущерб в 2 млн рублей.
На сайте Брюховецкого района указано, что пост главы занимает Владимир Бутенко, член партии «Единая Россия».
Кто такой Владимир Бутенко. Ранее Юга.ру писали, что Бутенко стал главой районной администрации в марте 2021 года. Известно, что с 2009 года по 2020 год он работал тренером-преподавателем и руководителем спортивных учреждений. Кроме того, Бутенко был депутатом гордумы Краснодара шестого созыва. В 2019 году он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности «политология».