СК возбудил уголовное дело против главы Брюховецкого района. Его подозревают в махинациях при покупке жилья для детей-сирот

Следствие полагает, что глава Брюховецкого района заключил муниципальные контракты на приобретение жилья для детей-сирот с аффилированным бизнесменом по завышенной цене

30 мая пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что против главы Брюхвецкого района возбудили уголовное дело по ч.2 ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и ч.2 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, в 2021 году с помощью аукциона для района выбрали предпринимателя, который закупит жилье для детей-сирот. С единственным участником и победителем аукциона заключили пять муниципальных контрактов на покупку 19 жилых помещений. Однако глава районной администрации в одностороннем порядке расторг контракты и попросил антимонопольную службу внести бизнесмена в реестр недобросовестных поставщиков. Все это он сделал, чтобы отдать муниципальные контракты аффилированному предпринимателю.