Керченская паромная переправа возобновила работу

Краснодарский край, Крым

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  • Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

19 декабря движение паромов остановили из-за непогоды

Работу Керченской переправы восстановили утром 20 декабря.

«По состоянию на 06:00 20.12.2022 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

19 декабря Юга.ру сообщали о закрытии переправы из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, в декабре движение паромов в Керченском проливе приостанавливали несколько раз из-за сильного ветра. Перед переправой выстраивалась очередь из автомобилей.

Крым Крымский мост

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Керченская паромная переправа возобновила работу
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