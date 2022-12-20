Керченская паромная переправа возобновила работу

Работу Керченской переправы восстановили утром 20 декабря.

«По состоянию на 06:00 20.12.2022 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

19 декабря Юга.ру сообщали о закрытии переправы из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, в декабре движение паромов в Керченском проливе приостанавливали несколько раз из-за сильного ветра. Перед переправой выстраивалась очередь из автомобилей.