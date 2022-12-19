Движение паромов в Керченском проливе снова приостановили

В ГУ МЧС России по Республике Крым 19 декабря сообщили о закрытии Керченской паромной переправы.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — оповестили в ведомстве.

18 декабря Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отсутствии очереди на Керченской переправе.

«По направлению к Крымскому мосту накопительные площадки в Славянске-на-Кубани выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости. В Красноармейском районе перехватывающая парковка по трассе Краснодар — Славянск — Темрюк, съезд х. Турковский, не принимает машины», — добавили в Оперштабе.

Напомним, в декабре движение паромов в Керченском проливе приостанавливали несколько раз из-за сильного ветра. Перед переправой выстраивалась очередь из автомобилей.

Ранее Юга.ру писали, что 19 декабря на ремонт закроют автомобильную часть Крымского моста.