Движение паромов в Керченском проливе снова приостановили

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Переправу закрыли из-за ухудшения погодных условий

В ГУ МЧС России по Республике Крым 19 декабря сообщили о закрытии Керченской паромной переправы.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — оповестили в ведомстве.

18 декабря Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отсутствии очереди на Керченской переправе.

«По направлению к Крымскому мосту накопительные площадки в Славянске-на-Кубани выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости. В Красноармейском районе перехватывающая парковка по трассе Краснодар — Славянск — Темрюк, съезд х. Турковский, не принимает машины», — добавили в Оперштабе.

Напомним, в декабре движение паромов в Керченском проливе приостанавливали несколько раз из-за сильного ветра. Перед переправой выстраивалась очередь из автомобилей.

Ранее Юга.ру писали, что 19 декабря на ремонт закроют автомобильную часть Крымского моста.

Крым Крымский мост Погода

Новости

В Краснодаре запустят новогоднее светомузыкальное шоу на колесе обозрения
В Краснодарском крае техосмотр легковой машины подорожает минимум на 70% в 2023 году
Реконструкция трассы А-290 «Новороссийск-Керчь» подорожала на 2,1 млрд рублей
Движение паромов в Керченском проливе снова приостановили
Схема движения краснодарского трамвая № 5 и троллейбуса № 7 изменится вечером 19 декабря
В Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за лавин

Лента новостей

Реклама на сайте