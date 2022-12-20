Керченская паромная переправа возобновила работу, но мост скоро снова закроют

Краснодарский край, Крым

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  • Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

19 декабря движение паромов остановили из-за непогоды, 21 декабря перекроют Крымский мост

Работу Керченской переправы восстановили утром 20 декабря.

«По состоянию на 06:00 20.12.2022 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

В Минтрансе сообщили, что 21 декабря с 12:00 будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту. А с 13:00 до 18:00 движение будет полностью остановлено. Это необходимо для проведения ремонтных работ, сообщили в ведомстве.

19 декабря Юга.ру сообщали о закрытии переправы из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, в декабре движение паромов в Керченском проливе приостанавливали несколько раз из-за сильного ветра. Перед переправой выстраивалась очередь из автомобилей.

Крым Крымский мост

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