В Краснодарском крае задержались холода. Местами синоптики обещают снег
В некоторых районах Кубани утром 20 декабря уже снежно
Синоптики обещают снег в южной половине региона, сильный снегопад будет в нескольких районах края. В целом на Кубани 20 декабря пройдет преимущественно без осадков. Утром местами туман и гололёд. Ветер в течение дня местами будет дуть со скоростью 12-14 м/с, в среднем по краю — 4-9 м/с.
Температура воздуха в крае 20 декабря будет держаться между 0 °С и 5 °С. В Краснодаре столбики термометров не поднимутся выше 4 °С. Осадков в городе не ожидают. Ветер будет достигать 5-10 м/с, сообщили в ЦГМС.
В соцсетях этим утром уже появились фотографии заснеженных районов Краснодарского края.
На побережье Чёрного моря прогнозируют дожди и мокрый снег, ветер местами будет сильный — порывы достигнут 15-20 м/с, в Новороссийске — 20-25 м/с. Воздух прогреется до 2-7 °С.
А ещё вчера, 19 декабря, в Геленджике были замечены купающиеся в море женщины.
Ранее Юга.ру писали, что на Красной Поляне закрыли горнолыжные трассы из-за лавин.