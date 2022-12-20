В Краснодарском крае задержались холода. Местами синоптики обещают снег

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Дульской, Юга.ру
    © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

В некоторых районах Кубани утром 20 декабря уже снежно

Синоптики обещают снег в южной половине региона, сильный снегопад будет в нескольких районах края. В целом на Кубани 20 декабря пройдет преимущественно без осадков. Утром местами туман и гололёд. Ветер в течение дня местами будет дуть со скоростью 12-14 м/с, в среднем по краю — 4-9 м/с.

Температура воздуха в крае 20 декабря будет держаться между 0 °С и 5 °С. В Краснодаре столбики термометров не поднимутся выше 4 °С. Осадков в городе не ожидают. Ветер будет достигать 5-10 м/с, сообщили в ЦГМС.

В соцсетях этим утром уже появились фотографии заснеженных районов Краснодарского края.

На побережье Чёрного моря прогнозируют дожди и мокрый снег, ветер местами будет сильный — порывы достигнут 15-20 м/с, в Новороссийске — 20-25 м/с. Воздух прогреется до 2-7 °С.

А ещё вчера, 19 декабря, в Геленджике были замечены купающиеся в море женщины.

Ранее Юга.ру писали, что на Красной Поляне закрыли горнолыжные трассы из-за лавин.

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