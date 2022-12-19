В Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за лавин

В пресс-службе горнолыжного курорта «Красная Поляна» сообщили, что 19 декабря из-за угрозы схода лавин закрыли горнолыжные трассы. При этом канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина» открыты.

Синоптики курорта сообщили, что в горах за сутки выпадет до 10 см снега. Ночью похолодает до -7 ℃, а днем 20 декабря будет -4…-6 ℃.

Вот как сейчас выглядят трассы: