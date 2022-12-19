В Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за лавин

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 декабря на Красной Поляне закрыли горнолыжные трассы

В пресс-службе горнолыжного курорта «Красная Поляна» сообщили, что 19 декабря из-за угрозы схода лавин закрыли горнолыжные трассы. При этом канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина» открыты.

Синоптики курорта сообщили, что в горах за сутки выпадет до 10 см снега. Ночью похолодает до -7 ℃, а днем 20 декабря будет -4…-6 ℃.

Вот как сейчас выглядят трассы:

  • © Скриншот krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    © Скриншот krasnayapolyanaresort.ru/webcams
  • © Скриншот krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    © Скриншот krasnayapolyanaresort.ru/webcams
  • © Скриншот krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    © Скриншот krasnayapolyanaresort.ru/webcams

Как писали Юга.ру, на выходных в горах Сочи прошли тестовые катания. Горнолыжный курорт планируют открыть 23 декабря.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Сочи

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В Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за лавин

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