В Краснодаре проведут три бесплатные экскурсии по городу

27 августа в Краснодаре для гостей и жителей города проведут бесплатные экскурсии. Рассказываем, по каким маршрутам поведут желающих

В Краснодаре 27 августа в рамках всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» проведут бесплатные экскурсии по городу. Маршруты организовали специалисты Туристско-информационного центра города.

Экскурсии начнутся в 10:00. Их будет три:

«Главная улица Красная». Начало маршрута запланировано на улице Постовой напротив Войскового собора им. князя Александра Невского. Затем участники пойдут в Екатерининский сквер, на площадь Пушкина, прогуляются по улице Красной и посетят сквер им. Жукова.

Начало маршрута запланировано на улице Постовой напротив Войскового собора им. князя Александра Невского. Затем участники пойдут в Екатерининский сквер, на площадь Пушкина, прогуляются по улице Красной и посетят сквер им. Жукова. «Прогулка по Александровскому бульвару». Гостей и жителей Краснодара познакомят с главным бульваром города. Экскурсоводы расскажут о восстановленных дореволюционных памятниках и городских интерактивных скульптурах.

Гостей и жителей Краснодара познакомят с главным бульваром города. Экскурсоводы расскажут о восстановленных дореволюционных памятниках и городских интерактивных скульптурах. «Легенды старого погоста». Желающих познакомят с легендами самого старого некрополя Краснодара. На Всесвятском кладбище похоронены казаки и иногородние, общественные и государственные деятели, герои революции и Гражданской войны, погибшие и умершие от ран в период Отечественной войны, жертвы немецко-фашистской оккупации.

Также пройдет велоквест «С ветерком». Это квест-игра на велосипедах и электросамокатах с элементами ориентирования на местности. Участники будут искать ответы на вопросы и загадки по истории и культуре Краснодара. Игра начнется на площади перед зданием Законодательного собрания края на улице Красной, 3. Маршрут пройдёт по центральным улицам и скверам города.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать по телефону: 8 (861) 218-97-77. Получить более подробную информацию о маршрутах можно на сайте ТИЦ и на сайте организаторов акции.

Ранее Юга.ру рассказывали о других интересных туристических маршрутах Краснодара. Подборку необычных экскурсий можно посмотреть здесь.