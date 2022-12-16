Крымский мост снова временно закроют

Из-за ремонтно-восстановительных работ 19 декабря с 12:00 ограничат движение транспорта по Крымскому мосту, а с 13:00 до 18:00 остановят полностью, сообщили в Минтрансе РФ.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Напомним, что попасть на полуостров можно по альтернативному сухопутному пути. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.

Ранее Юга.ру писали, что машинам с грузоподъемностью более 1,5 тонн запретили проезд по Крымскому мосту. Когда ограничение снимут — неизвестно.