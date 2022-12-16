Крымский мост снова временно закроют

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 декабря Крымский мост закроют для автомобилей из-за ремонта

Из-за ремонтно-восстановительных работ 19 декабря с 12:00 ограничат движение транспорта по Крымскому мосту, а с 13:00 до 18:00 остановят полностью, сообщили в Минтрансе РФ.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Напомним, что попасть на полуостров можно по альтернативному сухопутному пути. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.

Ранее Юга.ру писали, что машинам с грузоподъемностью более 1,5 тонн запретили проезд по Крымскому мосту. Когда ограничение снимут — неизвестно. 

Дороги Крымский мост

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