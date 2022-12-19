Схема движения краснодарского трамвая № 5 и троллейбуса № 7 изменится вечером 19 декабря

Из-за ремонта электросетей трамвай № 5 и троллейбус № 7 в Краснодаре изменят схему движения

Вечером 19 декабря на подстанции «Почтовой» в микрорайоне Гидростроителей временно ограничат подачу электричества. Сейчас там идет реконструкция. Из-за этого 19 декабря после 21:30 изменится маршрут трамваев № 5 и троллейбусов № 7.

Отправление последних вагонов в понедельник вечером:

Трамваи № 5 «Ул. им. Бершанской — ул. им. Петра Метальникова»:

от ул. им. Бершанской — по расписанию;

от ул. им. Петра Метальникова — в 21:23.

Рейсы в 21:40 и 22:10 пойдут от конечной остановки на ул. им. Петра Метальникова в Комсомольский микрорайон.

Троллейбусы № 7 «ж/д вокзал «Краснодар-1» — аэропорт»:

от ж/д вокзала — в 21:50;

от аэропорта — в 22:15.

После 22:00 троллейбусы от ж/д вокзала проследуют в микрорайон Гидростроителей.

Подробное расписание доступно на сайте proezd.kttu.ru. Время отправления рейсов в депо отмечено красным цветом.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре модернизируют трамвайный узел на улице Московской. Работы проводит компания-концессионер «Синара ГТР Краснодар».