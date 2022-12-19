В Краснодаре сгорело трёхэтажное здание. Больше 90 пожарных тушили огонь

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вечером 18 декабря на Индустриальной улице в Краснодаре загорелся хостел. Пожар тушили дольше пяти часов

В воскресенье 18 декабря рядом с «Сити-центром» на Индустриальной улице Краснодара загорелось трехэтажное здание, где находились хостел «Уютный дом» и магазин «Магнит косметик».

О возгорании сообщили в 20:25. Первое подразделение пожарно-спасательного гарнизона прибыло на место в 20:32. Площадь горения оценили в 100 кв. метров, без пострадавших. Пожару присвоили ранг 1 БИС — требующий четырёх отделений гарнизона и единиц техники. 

К работе сразу привлекли четыре ствола «Дельта» для тушения, один ствол СВД для защиты, всего пять автомобилей. В ликвидации участвовали сотрудники газодымозащитной службы. 

В 21.29 огонь охватывал уже 400 кв. метров. Ранг повысили до 2 БИС (необходимо восемь единиц техники и отделений пожарных). Эвакуировали 30 человек. Локализовать горение удалось к 22:30, а полностью потушить огонь лишь к 01:50.

В ликвидации пожара участвовали 91 спасатель, 21 автомобиль. Причину возгорания в МЧС пока не называют. 

Местные жители грустят из-за сгоревшего магазина: теперь ближайший «Магнит косметик» в двух километрах отсюда — на Кубанской Набережной. 

Напомним, 5 декабря в Краснодаре загорелся ресторан «Джентельмены удачи». Посетителей эвакуировали. 

«Магнит» Краснодар Пожары

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