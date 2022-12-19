В Краснодаре сгорело трёхэтажное здание. Больше 90 пожарных тушили огонь

В воскресенье 18 декабря рядом с «Сити-центром» на Индустриальной улице Краснодара загорелось трехэтажное здание, где находились хостел «Уютный дом» и магазин «Магнит косметик».

О возгорании сообщили в 20:25. Первое подразделение пожарно-спасательного гарнизона прибыло на место в 20:32. Площадь горения оценили в 100 кв. метров, без пострадавших. Пожару присвоили ранг 1 БИС — требующий четырёх отделений гарнизона и единиц техники.

К работе сразу привлекли четыре ствола «Дельта» для тушения, один ствол СВД для защиты, всего пять автомобилей. В ликвидации участвовали сотрудники газодымозащитной службы.

В 21.29 огонь охватывал уже 400 кв. метров. Ранг повысили до 2 БИС (необходимо восемь единиц техники и отделений пожарных). Эвакуировали 30 человек. Локализовать горение удалось к 22:30, а полностью потушить огонь лишь к 01:50.