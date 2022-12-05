В Краснодаре горит ресторан «Джентельмены удачи». Посетителей эвакуируют

В понедельник вечером, 5 декабря в Краснодаре загорелся ресторан «Джентельмены удачи». Видео с мечта ЧП опубликовал телеграм-канал Mash.

По данным МЧС, в ликвидации пожара задействован 81 человек и 27 единиц техники. На тушение подано 7 стволов, организована работа 7 звеньев ГДЗС. Эвакуировано 50 человек, 10 спасено.

Как сообщили в экстренных службах, в 19:25 удалось локализовать огонь на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших во время тушения не обнаружено. Угрозы распространения огня нет.

По неподтвержденной информации, причиной пожара могло стать возгорание на кухне ресторана. Пламя вспыхнуло в рабочей зоне, его затянуло в вытяжку, которая взорвалась.

Обновление 22:30 5 декабря. Два квартала по улице Суворова от Мира до Ленина перекрыты в обе стороны. Также перекрыт квартал по Орджоникидзе от Суворова до Гудимы.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что в Сириусе загорелся строящийся элитный ЖК «Мантера». ООО «Мантера-групп» связывают с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.