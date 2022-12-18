17 декабря сочинский «Водоканал» рассказал о плане работ для бесперебойной подачи питьевой воды в микрорайоне «Министерские озёра». Предложения озвучили на встрече граждан с чиновниками и руководителями водоканала, организованной по поручению мэра Алексей Копайгородского.

Напомним, 13 декабря «Водоканал» сообщил о крупной аварии на улице Следопытов, без воды остались жильцы комплекса «Министерские озёра». В 2022 году они десятки раз жаловались на аварийные отключения. Больше всего их насчитали в октябре (5) и ноябре (8).



В компании объяснили сбои тем, что сети построили с нарушениями, трубопроводы проходят по оползневым участкам. К тому же, собственники «оставили их без надлежащего содержания». Обвинили и сторонних подрядчиков, которые не раз «проводили несогласованные строительные работы, повреждая сети, питающие Минозера».



«Все данные нарекания теперь предстоит устранять за счет муниципального предприятия», — прокомментировали в «Водоканале».

Специалисты подчеркнули, что вода в район поступает всего по двум трубопроводам диаметром 30 см с Мзымты. Чтобы исправить ситуацию, нужно проложить новые магистральные водоводы от реки Сочи.

«Таким образом, система будет закольцованной, будет два независимых источника водоснабжения: из Адлера и центра Сочи», — пояснил «Водоканал».