В Сочи реконструируют систему водоснабжения «Министерских озёр», где жители насчитали 34 аварийных отключения с марта
«Водоканал» Сочи рассказал, как планирует решить проблему аварийных водопроводов
17 декабря сочинский «Водоканал» рассказал о плане работ для бесперебойной подачи питьевой воды в микрорайоне «Министерские озёра». Предложения озвучили на встрече граждан с чиновниками и руководителями водоканала, организованной по поручению мэра Алексей Копайгородского.
Напомним, 13 декабря «Водоканал» сообщил о крупной аварии на улице Следопытов, без воды остались жильцы комплекса «Министерские озёра». В 2022 году они десятки раз жаловались на аварийные отключения. Больше всего их насчитали в октябре (5) и ноябре (8).
В компании объяснили сбои тем, что сети построили с нарушениями, трубопроводы проходят по оползневым участкам. К тому же, собственники «оставили их без надлежащего содержания». Обвинили и сторонних подрядчиков, которые не раз «проводили несогласованные строительные работы, повреждая сети, питающие Минозера».
«Все данные нарекания теперь предстоит устранять за счет муниципального предприятия», — прокомментировали в «Водоканале».
Специалисты подчеркнули, что вода в район поступает всего по двум трубопроводам диаметром 30 см с Мзымты. Чтобы исправить ситуацию, нужно проложить новые магистральные водоводы от реки Сочи.
«Таким образом, система будет закольцованной, будет два независимых источника водоснабжения: из Адлера и центра Сочи», — пояснил «Водоканал».
Для обеспечения жителей за два месяца должны создать временную систему подачи воды. Она позволит проектировать и строить трубопроводы без масштабных отключений.
Кроме того, рядом с «Министерскими озёрами» возводят ЖК «Горный квартал». В рамках строительства в районе появятся два дополнительных резервуара чистой питьевой воды примерным объёмом 1 тыс. куб. метров. Также запланирована реконструкция двух насосных станций «Курортология» и «Бытха» с увеличением их производительности.
Как сообщали Юга.ру, соглашение о строительстве ЖК «Министерские озера» власти Сочи заключили с AVA Group в 2018 году. Компания взялась достроить микрорайон в селе Раздольном, который возводили к Олимпиаде 2014, но так и не ввели в эксплуатацию. Застройщик купил землю с 28 недостроенными домами в декабре 2017 года. Общая площадь жилой недвижимости составила 133 тыс. кв. метров.
В ноябре из-за оползня 14 населенных пунктов Сочи остались без воды. Зачастую дома в городе-курорте возводят без должной (и хоть какой-то) геологической экспертизы, выяснила журналистка Ольга Логинова после дождя и селя, который унёс с собой большую часть коттеджного посёлка «Горная поляна». Подробнее читайте в большом материале о домах, ползущих в бездну.