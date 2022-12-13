В сочинском ЖК «Министерские озера» очередная авария на водопроводе. Его жители оставались без воды 34 дня за 2022 год
Жители Сочи пожаловались на частые отключения воды в четырех многоэтажных домах. Городской «Водоканал» обвинил в авариях строителей
13 декабря сочинский «Водоканал» сообщил о крупной аварии на улице Следопытов. О проблемах с водоснабжением в жилом комплексе «Министерские озера» регулярно писали в ВК-группе жильцов, в том числе и сегодня. 11 декабря опубликовали статистику отключений за 2022 год. Жители домов насчитали 34 отключения начиная с марта. Больше всего отключений было в октябре (5) и ноябре (8). Еще люди беспокоятся о перерасчете за некачественно оказанные коммунальные услуги.
Также они сняли видео-обращение, в котором просили власти скорее обратить внимание на их проблему. Люди жаловались на отсутствие предупреждений об отключениях и критиковали подвоз воды к жилому комплексу: его крайние дома расположены в километре друг от друга, но водовоз приезжает к одному из краев комплекса.
Жители обратились к мэру и администрации Сочи, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ, губернатору Краснодарского края и сочинскому «Водоканалу».
12 декабря ВК-группа «Водоканала» заявила, что теперь ситуацию контролирует директор компании Денис Юрковский. Сбои водоснабжения в посте объяснили тем, что трубопроводы построили некачественно, а собственники «оставили их без надлежащего содержания». В результате трубы «пришли в крайне изношенное состояние — более 80%». При этом в перебоях виноваты и сторонние подрядчики, которые не раз «проводили несогласованные строительные работы, повреждая сети, питающие Минозера».
Сайт «Водоканала» напомнил, что предприятие обслуживает коммуникации лишь с сентября 2022 года, зафиксировав с тех пор восемь сложных прорывов.
«Водоводы имеют высокую степень износа, местами проходят по оползневым участкам, а при прокладке новых сетей были допущены многочисленные нарушения строительных норм, в том числе отсутствие системы аварийного переключения населения на резервное водоснабжение. Все данные нарекания теперь предстоит устранять за счет муниципального предприятия. При этом необходимый комплекс работ будет проводится в несколько этапов», — заявили сотрудники «Водоканала».
Читайте также:
13 декабря главный инженер сочинского «Водоканала» Герасим Родин прокомментировал очередной прорыв на магистральном водоводе, питающем ЖК «Министерские озера»:
«Сегодня утром обнаружили интенсивную утечку на улице Следопытов. Прорыв произошел на магистральном водоводе диаметром 335 мм. Причиной стали многочисленные нарушения, ранее допущенные строителями при возведении данных коммуникаций. Завершить ремонт планируется до конца текущих суток. Стабилизировать подачу ресурса населению окончательно планируется к утру следующих суток», — сказал Родин.
Также он отчитался о подвозе воды, не уточнив, удалось ли учесть жалобы жильцов.
Как сообщали Юга.ру, соглашение о строительстве ЖК «Министерские озера» власти Сочи заключили с AVA Group в 2018 году. Компания взялась достроить микрорайон в селе Раздольном, который возводили к Олимпиаде 2014, но так и не ввели в эксплуатацию. Застройщик купил землю с 28 недостроенными домами в декабре 2017 года. Общая площадь жилой недвижимости составила 133 тыс. кв. метров.