13 декабря сочинский «Водоканал» сообщил о крупной аварии на улице Следопытов. О проблемах с водоснабжением в жилом комплексе «Министерские озера» регулярно писали в ВК-группе жильцов, в том числе и сегодня. 11 декабря опубликовали статистику отключений за 2022 год. Жители домов насчитали 34 отключения начиная с марта. Больше всего отключений было в октябре (5) и ноябре (8). Еще люди беспокоятся о перерасчете за некачественно оказанные коммунальные услуги.

Также они сняли видео-обращение, в котором просили власти скорее обратить внимание на их проблему. Люди жаловались на отсутствие предупреждений об отключениях и критиковали подвоз воды к жилому комплексу: его крайние дома расположены в километре друг от друга, но водовоз приезжает к одному из краев комплекса.

Жители обратились к мэру и администрации Сочи, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ, губернатору Краснодарского края и сочинскому «Водоканалу».