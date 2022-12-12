Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что готов забрать в зону СВО мужчину, стрелявшего в полицейских

«Группа Вагнер» не снимает ответственность за судьбу стрелка и готова забрать его на СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что готов забрать обратно в зону СВО Павла Николина, который стрелял из пулемета в полицейских. Он отметил, что уже написал ходатайство о личном поручительстве за стрелявшего.

В настоящее время Николин находится под следствием. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил мужчину под стражу до 6 февраля. На заседании стрелок сказал, что отстал от группы и не знал, что пересек границу, а полицейских перепутал с украинскими военнослужащими.

Также Пригожин добавил, что Николину оказывают всевозможную поддержку и ЧВК «Вагнер» не снимает с себя ответственность за дальнейшую судьбу стрелка.

Как писали Юга.ру, 6 декабря в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из пулемета по полицейским. В тот день в городе перекрыли въезды и выезды, а также попросили горожан не выходить на улицы. Позже оказалось, что стрелявший — боец ЧВК «Вагнер». Также он отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4.