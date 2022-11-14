«Мы с женами отправили мужьям топоры». Мобилизованные краснодарцы пожаловались на нехватку экипировки и еды
Жены мобилизованных просят администрацию Краснодарского края помочь их мужьям с продовольствием и снаряжением
11 ноября в редакцию Юга.ру обратилась Мария Мынко. Ее мужа Владимира Мынко мобилизовали 2 октября. Попав в воинскую часть в станице Калиновской Чеченской республики, он и его сослуживцы жаловались на отсутствие бытового и военного снаряжения. Месяц назад, 14 октября, жены передали коллективную жалобу пятнадцати мобилизованных в администрацию края и военкомат Западного и Прикубанского округов Краснодара.
«Я обращалась в краевой военный комиссариат, в приемную губернатора Кубани, в казачество и была на открытом заседании «Единой России». Везде я оставляла письменные просьбы с указаниями, в какой части находятся мобилизованные и чем им нужно помочь», — рассказала Мария .
«Сейчас, уже около двух недель — точнее не скажу, ребята находятся не в воинской части. Их направили туда, на Донбасс (точное место, конечно же, не знаю, мне никто этого не скажет), и они по-прежнему нуждаются в помощи. Сегодня звонил муж и сказал, что им по-прежнему нужны тепловизоры и прочая амуниция», — добавила Мынко.
В обращении, принятом военкоматом и краевой администрацией, указаны теплые носки и стельки (по 30 пар) и походные газовые горелки, теплые берцы, тактические очки, наушники и перчатки, грелки теплоиды (по 15 штук). Без уточнения количества в списке были дроны, сухое горючее, сигнальные ракетницы, спальники до −20°C, коврики, пьезозажигалки и консервы.
Если не считать квадрокоптер и еду и выбирать самые дешевые товары, то снаряжение на одного человека обойдется в 15 500 рублей. На 15 человек — 232 500 рублей.
На voen-torg.ru:
- берцы стоят от 2500 до 6000 рублей;
- носки — от 70 до 250 рублей;
- стельки — от 80 до 250 рублей;
- коврики — от 820 до 995 рублей;
- горелки — от 690 до 850 рублей;
- тактические очки — от 950 до 1850 рублей;
- тактические перчатки — от 1550 до 1900 рублей;
- спальные мешки — от 4990 до 5500 рублей;
- пьезозажигалки — 40 рублей;
На ozon.ru:
- сигнальные ракетницы — до 1600 рублей;
- тактические наушники — от 1500 до 6200 рублей;
- квадрокоптер Fimi X8SE 2022 — от 34 до 47 тыс. рублей в зависимости от комплектации;
- теплоиды — от 250 до 710 рублей;
- сухое горючее — от 268 до 760 рублей;
Мария несколько раз подчеркнула, что ее муж и его сослуживцы до сих пор не получили никакой помощи, поэтому ботинки и другое снаряжение покупали семьи солдат. Мынко потратила на сборы 150 тыс. рублей: «Мы с женами собирались и отправляли мужьям топоры, ручные пилы и плотную черную пленку».
Когда Владимир еще находился в воинской части, он рассказывал жене, что к другим служащим в часть приезжали чиновники их регионов — Ростовской области и Ставропольского края. Они регулярно (пять раз) привозили помощь и старались морально поддерживать.
«Ставропольские чиновники приезжали к сослуживцам мужа и в зону СВО — поддерживали боевой дух и привозили гуманитарную помощь. Этой помощью пользуются и краснодарские солдаты, так как власти их края ни капельки ничего не дали», — передала слова мужа Мария.
Пресс-служба администрации Краснодарского края ответила Юга.ру, что коллективное заявление жен мобилизованных «еще на рассмотрении».
Ранее Юга.ру неоднократно передавали официальную позицию по экипировке военнослужащих. Например, администрация Краснодарского края проводила прямые эфиры, где на вопросы граждан отвечал краевой замвоенкома Алексей Чугункин.
30 сентября он заявил: «Всем мобилизованным все положенное им довольствие обеспечит государство, точнее — армия. Это и вещи, и оружие, и индивидуальная броня. Дополнительные элементы экипировки — тактические очки, наколенники, налокотники, разгрузки, балаклавы — можно купить и взять с собой».
10 октября на тот же вопрос Чугункин отвечал иначе: «Закупку сапог, ковриков, спальников и балаклав на себя взяли регионы. Администрация Краснодарского края пока не может поставить спальники, так как их негде купить».
Еще 25 сентября правительственный портал «Объясняем.рф» сообщил, что призванных военнослужащих обеспечат всей экипировкой и предоставят лекарства и сбалансированное питание с мясными, рыбными и овощными блюдами. В заявлении не уточнялось, кто именно должен обеспечивать солдат — администрации регионов или Минобороны РФ.
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