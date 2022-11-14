Мобилизованные краснодарцы пожаловались на нехватку экипировки и еды

Жены мобилизованных просят администрацию Краснодарского края помочь их мужьям с продовольствием и снаряжением

11 ноября в редакцию Юга.ру обратилась Мария Мынко. Ее мужа Владимира Мынко мобилизовали 2 октября. Попав в воинскую часть в станице Калиновской Чеченской республики, он и его сослуживцы жаловались на отсутствие бытового и военного снаряжения. Месяц назад, 14 октября, жены передали коллективную жалобу пятнадцати мобилизованных в администрацию края и военкомат Западного и Прикубанского округов Краснодара. «Я обращалась в краевой военный комиссариат, в приемную губернатора Кубани, в казачество и была на открытом заседании «Единой России». Везде я оставляла письменные просьбы с указаниями, в какой части находятся мобилизованные и чем им нужно помочь», — рассказала Мария . «Сейчас, уже около двух недель — точнее не скажу, ребята находятся не в воинской части. Их направили туда, на Донбасс (точное место, конечно же, не знаю, мне никто этого не скажет), и они по-прежнему нуждаются в помощи. Сегодня звонил муж и сказал, что им по-прежнему нужны тепловизоры и прочая амуниция», — добавила Мынко.

В обращении, принятом военкоматом и краевой администрацией, указаны теплые носки и стельки (по 30 пар) и походные газовые горелки, теплые берцы, тактические очки, наушники и перчатки, грелки теплоиды (по 15 штук). Без уточнения количества в списке были дроны, сухое горючее, сигнальные ракетницы, спальники до −20°C, коврики, пьезозажигалки и консервы. Если не считать квадрокоптер и еду и выбирать самые дешевые товары, то снаряжение на одного человека обойдется в 15 500 рублей. На 15 человек — 232 500 рублей.

Разброс цен на вещи из списка: На voen-torg.ru: берцы стоят от 2500 до 6000 рублей;

носки — от 70 до 250 рублей;

стельки — от 80 до 250 рублей;

коврики — от 820 до 995 рублей;

горелки — от 690 до 850 рублей;

тактические очки — от 950 до 1850 рублей;

тактические перчатки — от 1550 до 1900 рублей;

спальные мешки — от 4990 до 5500 рублей;

пьезозажигалки — 40 рублей; На ozon.ru: сигнальные ракетницы — до 1600 рублей;

тактические наушники — от 1500 до 6200 рублей;

квадрокоптер Fimi X8SE 2022 — от 34 до 47 тыс. рублей в зависимости от комплектации;

теплоиды — от 250 до 710 рублей;

сухое горючее — от 268 до 760 рублей;

Мария несколько раз подчеркнула, что ее муж и его сослуживцы до сих пор не получили никакой помощи, поэтому ботинки и другое снаряжение покупали семьи солдат. Мынко потратила на сборы 150 тыс. рублей: «Мы с женами собирались и отправляли мужьям топоры, ручные пилы и плотную черную пленку». Когда Владимир еще находился в воинской части, он рассказывал жене, что к другим служащим в часть приезжали чиновники их регионов — Ростовской области и Ставропольского края. Они регулярно (пять раз) привозили помощь и старались морально поддерживать. «Ставропольские чиновники приезжали к сослуживцам мужа и в зону СВО — поддерживали боевой дух и привозили гуманитарную помощь. Этой помощью пользуются и краснодарские солдаты, так как власти их края ни капельки ничего не дали», — передала слова мужа Мария. Пресс-служба администрации Краснодарского края ответила Юга.ру, что коллективное заявление жен мобилизованных «еще на рассмотрении».