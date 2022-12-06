В Новошахтинске мужчина стрелял из пулемёта в полицейских. Его ищут

Ростовская область

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В соцсетях пишут, что в городе перекрыли въезды и выезды

В пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из пулемёта по полицейским. Один сотрудник городского ОМВД ранен, сообщили в управлении по Ростовской области.

ТАСС в телеграме со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что стрелявший — дезертир.

Полиция города разыскивает стрелка. В администрации Новошахтинска жителей попросили покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.

Как пишет 161.RU, в Новошахтинске закрыли въезды и выезды, а по периметру города выставлены блок посты.

В соцсетях сообщают и о закрытии детских садов в городе. В телеграм-каналах появляются видео с заторами на выезде из Новошахтинска.

Напомним, недавно мужчина открыл стрельбу по людям в Крымске. Юга.ру рассказали всё, что известно о трагедии.

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