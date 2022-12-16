В амбулаторию в станице Бакинской провели газ

«Газпром газораспределение Краснодар» газифицировал амбулаторию в станице Бакинской в Горячем Ключе Краснодарского края

Для подключения медицинского учреждения специалисты компании построили газопровод, установили и подключили отопительный котел.

«Ранее помещение амбулатории отапливалось электричеством. Подключение к природному газу позволит принимать пациентов в более комфортных условиях и существенно сэкономить затраты на отопление», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадий Нараев.