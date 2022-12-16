В амбулаторию в станице Бакинской провели газ

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предосставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Краснодар»
    © Фото предосставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Краснодар»

«Газпром газораспределение Краснодар» газифицировал амбулаторию в станице Бакинской в Горячем Ключе Краснодарского края

Для подключения медицинского учреждения специалисты компании построили газопровод, установили и подключили отопительный котел.

«Ранее помещение амбулатории отапливалось электричеством. Подключение к природному газу позволит принимать пациентов в более комфортных условиях и существенно сэкономить затраты на отопление», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадий Нараев.

Как писали Юга.ру, газопровод в станице Бакинской открыли в октябре 2017 года. 19-километровый газопровод обеспечил снабжение 97% жителей станицы Бакинской и хутора Малахаткин. 

Газ Газпром Горячий Ключ

Новости

В Краснодаре подготовленную к ремонту улицу Батуринскую затопило фекалиями
В Краснодаре суд взыскал с Минобороны 1,5 млн рублей за смерть военнослужащего
В Краснодарский край придет теплый воздух из субтропиков
Автошколы Краснодара поднимут цены на обучение до 30%
В краснодарской «Кубани» сменился учредитель и генеральный спонсор. Теперь клуб будет финансировать госкомпания
Крымский мост снова временно закроют

Лента новостей

Реклама на сайте