В амбулаторию в станице Бакинской провели газ
Реклама Краснодарский край
«Газпром газораспределение Краснодар» газифицировал амбулаторию в станице Бакинской в Горячем Ключе Краснодарского края
Для подключения медицинского учреждения специалисты компании построили газопровод, установили и подключили отопительный котел.
«Ранее помещение амбулатории отапливалось электричеством. Подключение к природному газу позволит принимать пациентов в более комфортных условиях и существенно сэкономить затраты на отопление», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадий Нараев.
Как писали Юга.ру, газопровод в станице Бакинской открыли в октябре 2017 года. 19-километровый газопровод обеспечил снабжение 97% жителей станицы Бакинской и хутора Малахаткин.
Вчера, 16:55Власти планируют запретить удаленку из-за границы
Краснодарцы, покинувшие РФ, считают, что запрет ничего не изменит