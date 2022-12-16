Краснодарского адвоката Михаила Беньяша* хотят лишить адвокатского статуса из-за постов в телеграме

Такое решение Минюст принял из-за постов Михаила Беньяша* в личном телеграм-канале. Ведомство посчитало, что адвокат «посягает на публично-правовые отношения, подрывая своими действиями портрет адвокатуры».

В представлении Минюста указано, что посты Беньяша* «нарушают основные принципы и нормы законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности, направлены на рост социальной напряженности». Также в ведомстве отметили, что адвокат привлекался к административной ответственности. Таким образом, по мнению Минюста, он порочит честь и достоинство адвоката.

Проверял телеграм-канал Беньяша* замначальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Кубани Антон Зазуля. Нарушения он нашел в семи постах и попросил возбудить дисциплинарное производство.

Михаил Беньяш* считает, что его вряд ли лишат адвокатского статуса, так как для этого нет оснований, сообщила «Адвокатская улица». Также по его словам Минюст не провел полноценную лингвистическую экспертизу.

Как писали Юга.ру, в конце октября Минюст включил адвоката Михаила Беньяша* в список физлиц-иноагентов. В качестве причины включения называется осуществление политической деятельности.

* — Михиал Беньяш признан иноагентом