По факту смерти младенца в Краснодаре обвинение предъявили его матери

В Краснодаре 38-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении по неосторожности смерти её пятимесячному сыну

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, информация о происшествии появилась в одном из местных пабликов, куда написал житель многоэтажки по улице Командорская, 1/3. Соседи неоднократно жаловались в полицию и детскую поликлинику, что родители проявляли недобросовестное отношение к своим обязанностям, оставляли сына на длительное время без присмотра и надлежащего ухода.

По данным следствия, 24 ноября мать младенца отсутствовала не менее трёх часов, на это время оставив сына в неогороженной кроватке. В результате этого ребёнок выпал из неё и длительное время находился вниз головой. Вечером женщина вернулась домой и сама вызвала бригаду врачей скорой помощи. Ребёнка госпитализировали в БСМП в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.

9 декабря после огласки в СМИ возбудили уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Матери ребёнка предъявлено обвинение в причинении по неосторожности смерти её пятимесячному сыну (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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