В Краснодаре на 8 лет осудили 75-летнего пенсионера, который убил жену

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский суд назначил 8 лет колонии строгого режима пенсионеру за убийство жены

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор 75-летнему Анатолию Урюмцеву. Его признали виновным по ч. 1 ст. 10 УК РФ (Убийство) и назначили 8 лет колонии строгого режима. Также с него взыскали моральную компенсацию в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, супружеская пара прожила 25 лет. Вечером 27 июля в квартире по улице Восточно-Кругликовской между ними произошел конфликт. Мужчина ударил свою супругу по голове, а затем нанес не менее пяти ударов ножом. Крики женщины услышали соседи. Они вызвали скорую помощь и полицию. Но 70-летняя пенсионерка скончалась до приезда врачей.

Все время расследования мужчина находился под стражей. На суде он полностью признал свою вину, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре умер пятимесячный ребенок. На его мать возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Краснодар Пенсионеры Суд Убийство

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В Краснодаре на 8 лет осудили 75-летнего пенсионера, который убил жену
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