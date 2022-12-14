Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг 66%. Это рекорд

В декабре по всей России площадь нераспроданных квартир в новостройках достигла 66 млн кв. метров. Аналитики отмечают, что это самый высокий показатель за всю историю современного российского рынка жилья, сообщил РБК.

По данным «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41%. Это на 44% больше, чем в начале 2021 года. Еще почти 25 млн кв. метров строящегося жилья приходится на дома, продажи в которых пока не открыты.

В компании связывают количество нераспроданного жилья с тем, что застройщики не стали сбавлять темпы запуска новых проектов, хотя спрос на них стал падать. Кроме того, в 2023 году могут отменить программу льготной ипотеки, что приведет к снижению продаж.

Еще один фактор — эмиграция. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал, что с марта по ноябрь страну покинули более обеспеченные граждане. Также по его словам на снижение спроса на жилье продолжит действовать то, что россияне перешли в режим жесткой экономии.

Рост числа продаваемых квартир зафиксировали в приморских городах Краснодарского края. По сравнению с ноябрем 2021 года предложение увеличилось на 2,5%. Наибольший объем предложений отмечен в Сочи, Туапсе, Новороссийске и Ейске, рассказали в «Агентстве инвестиций и недвижимости Москвы».

Эксперты «Циан.Аналитики» добавили, что после возможной отмены льготной ипотеки Краснодарский край и столичные регионы пострадают больше других. По данным аналитиков, на Кубани 36% ипотек выданы на первичном рынке.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жители Краснодарского края стали лидерами по инвестициям в зарубежную недвижимость. Чаще всего её покупают в Турции, ОАЭ, Грузии, Испании и Греции.