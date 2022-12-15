В Каневской больнице появился диагностический аппарат с искусственным интеллектом

Компания СберМедИИ, входящая в индустрию здоровья Сбера, передала Каневской центральной районной больнице аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП»

Аппарат представляет собой компактный кейс, в котором собрано медицинское диагностическое оборудование с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта.

Базовый комплект прибора включает электрокардиограф, тонометр, анализатор крови (глюкоза, холестерин, триглицериды) и мочи, термометр, пульсоксиметр. Оборудование имеет регистрационные удостоверения Росздавнадзора, а информационная система для врача включена в Реестр российского ПО.

«В настоящее время Сбер уделяет большое внимание вопросам цифровизации отрасли здравоохранения. В этом году Кубань получила сразу два современных аппаратно-программных комплекса для мобильной диагностики. Ранее «Цифровой ФАП» доставили в Анапу, сейчас — в Каневской район. Уверена, что современные технологии откроют новые возможности для своевременного выявления заболеваний», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Как объясняет главврач Каневской ЦРБ Павел Исаев, «Цифровой ФАП» с применением искусственного интеллекта позволит проводить неотложную диагностику на дому и предприятиях. Жители отдаленных сельских территорий смогут оперативно получать первичную медико-санитарную помощь. К тому же, использование комплекса снизит нагрузку на медицинских работников.

На развитие здравоохранения в Краснодарском крае направят ещё 2,3 млрд рублей: На что их потратят?

«Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» прошел успешное пилотирование в 24 субъектах России, в 13 регионах медицинские работники уже используют его в своей повседневной работе. Скрининговые системы на базе искусственного интеллекта позволяют своевременно выявлять пациентов с патологиями, не допускать развития хронических заболеваний, а также распределяют клинические случаи по степени тяжести. Благодаря обработке ЭКГ с помощью алгоритмов повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов», — пояснила главврач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ Наталья Филимонова.