В России растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. В Краснодаре чаще вызывают скорую помощь, в Ставрополе сообщают о смерти подростка

В России показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% за две недели, сообщили в Оперштабе Краснодарского края. Служба скорой помощи в Краснодаре рост ощутила, количество вызовов увеличилось в разы.

«В последние 4-5 дней действительно в разы увеличилось количество вызовов, звонков. Естественно, не успеваем к больным и пострадавшим вовремя. При этом экстренные — пострадавшие в ДТП и т.д. — выполняются в первую очередь», — приводит 13 декабря Оперштаб региона слова заместителя главврача БСМП Елены Геращенко.

В Минздраве края Юга.ру рассказали, что прививку от гриппа сделали более 3,1 млн жителей региона. Также там сообщили, что «сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне» и «план по вакцинации населения от гриппа — выполнен».

В ведомстве напомнили, что бесплатно прививку от гриппа можно сделать во всех взрослых и детских поликлиниках по месту жительства. А до 15 декабря в Краснодаре с 9:00 до 18:00 также работают мобильные пункты. Они расположены на Главной городской площади и в сквере им. Жукова.

«Что касается сравнения с прошлым годом, то наблюдается рост заболеваемости», — добавили в Минздраве Краснодарского края. При этом конкретных цифр в ведомстве пока не приводят.

14 декабря в СМИ появилась информация о смерти 17-летнего подростка от ОРВИ. В Ставрополе госпитализовали первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России, через пару дней ему стало хуже. Парень, по данным телеграм-канала SHOT, умер от осложнений, вызванных гриппом.

Ранее Юга.ру писали, что в Ейском районе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, власти ввели карантин.