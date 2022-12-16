Тестовые катания в горах Сочи откроются 17 декабря

Вот так сейчас выглядит Цирк-2:

Для катания откроют трассы горной долины Цирк-2 на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. На участке есть трассы протяженностью 240, 587 и 941 метр.

На Красной Поляне 17-18 декабря начнутся тестовые катания. Для райдеров будут работать прокат оборудования и одежды, инструкторские службы, лыжные мастерские, сообщил ТАСС . Горнолыжный сезон откроется 23 декабря.

Всего для лыжников и сноубордистов будет доступно 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. метров над уровнем моря.

Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» возобновил работу всех основных подъёмников и аттракцион «Родельбан».

А для тех, кто впервые встанет на лыжи, мы рассказывали, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер. Это важно знать, чтобы кататься безопасно.