Тестовые катания в горах Сочи откроются 17 декабря

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

А горнолыжный сезон стартует 23 декабря

На Красной Поляне 17-18 декабря начнутся тестовые катания. Для райдеров будут работать прокат оборудования и одежды, инструкторские службы, лыжные мастерские, сообщил ТАСС. Горнолыжный сезон откроется 23 декабря. 

Для катания откроют трассы горной долины Цирк-2 на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. На участке есть трассы протяженностью 240, 587 и 941 метр.

Вот так сейчас выглядит Цирк-2:

  • © Скриншот веб-камеры https://krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    © Скриншот веб-камеры https://krasnayapolyanaresort.ru/webcams

Всего для лыжников и сноубордистов будет доступно 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. метров над уровнем моря.

Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» возобновил работу всех основных подъёмников и аттракцион «Родельбан». 

А для тех, кто впервые встанет на лыжи, мы рассказывали, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер. Это важно знать, чтобы кататься безопасно.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Сочи

Новости

В краснодарской «Кубани» сменился учредитель и генеральный спонсор. Теперь клуб будет финансировать госкомпания
Крымский мост снова временно закроют
США ввели санкции против экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко
Краснодарского адвоката Михаила Беньяша* хотят лишить адвокатского статуса из-за постов в телеграме
Тестовые катания в горах Сочи откроются 17 декабря
Краснодарцев позвали на субботник в черешневый сад

Лента новостей

Реклама на сайте