15 декабря краснодарцев познакомят с прозой и поэзией Анны Радловой о сектантстве начала 20-го века

Радлова переводила Шекспира, её личность много значила для литературной и культурной жизни столицы. Блок, Мандельштам, Гумилёв и Кузьмин посвящали Анне стихи. А сегодня мало кто слышал о её текстах.

Основательница лектория Vita Nuova Елена Хомухина хочет вернуть имя Радловой читателям. Для этого она обращается к недавнему сборнику, составленному Александром Эткиндом. Он тематический: в текстах «Повесть о Татариновой», «Богородицын корабль», «Крылатый гость» авторка художественно осмысляет феномен сектантства, его связь с народом и понимание культурной средой. В предисловии Эткинд подчёркивает, что секты были одним из способов принести в литературу самые важные темы эпохи — революцию, феминизм, религию, поэзию, сексуальность . Об этом и будет книжная лекция.

Мероприятие состоится 15 декабря в 19:30. Место встречи — книжный «Чарли» на Красной, 69. Регистрация по ссылке.

Лекция платная — 350 рублей идут на оплату работы лектория. Гостям предлагают по желанию купить благотворительный билет за 500 рублей, тогда остаток суммы переведут в благотворительный фонд для людей с аутизмом «Открытая среда». О его работе и значении читайте здесь.