Цены на продовольственные товары в Краснодарском крае выросли почти на 9%. Выяснили, во сколько обойдётся новогодний стол

Краснодарстат по итогам ноября рассказал о потребительских ценах на продукты, которые традиционно входят в новогодний набор

Их стоимость значительно выросла по сравнению с декабрём 2021 года. Дороже всего обойдутся красная икра — 6187 рублей за кг (+8%) и рыбные деликатесы — 2328 рублей за кг (+29,8%).

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками стали дороже на 16%, их средняя цена 806 рублей за кг. Бутылка шампанского обойдётся в 495 рублей за литр (+6%), апельсины — 135 рублей за кг (+17%).

В целом за 2022 год цены на продовольственные товары в Краснодарском крае выросли на 8,8%. Наибольшее повышение стоимость наблюдается на чай, кофе, какао — 28%, сахар — 20%, масло и жиры — 15,5%, макаронные и крупяные изделия — 15,2%, молоко и молочную продукцию — 14,8%, рыбопродукты и сыры — 14%, хлеб и хлебобулочные изделия — 12,1%. Алкогольные напитки подорожали на 6,8%.

В ноябре по сравнению с прошлым месяцем выросла цена на овощи. Огурцы подорожали на 38,7%, помидоры — на 33,5%, апельсины — на 7,3%, свёкла — на 5,7%, зелень — на 3,6%, картофель — на 2%. При этом за 11 месяцев 2022 года большинство традиционных для жителей края овощей стали доступнее: капуста на 54%, свёкла — на 34%, картофель — на 33%, морковь — на 27%, огурцы — на 13%, помидоры — на 4%.

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет проанализировал спрос на красную и чёрную икру в Краснодаре в преддверии Нового года. С ноября её стали брать в 2,5 раза чаще. Продажи красной икры лосося составляют 70% от всей реализации в категории. На икру горбуши приходится каждая пятая купленная банка, ещё реже покупают икру нерки и кеты.

Что касается чёрной икры, то жители кубанской столицы предпочитают осетровую — более 70% от всех продаж. Оставшиеся 30% приходятся на икру стерляди и белуги.

По данным ИТ-компании «Эвотор», средняя цена за 1 кг мандаринов составила в ноябре 181 рубль, что на 10% больше, чем в прошлом году. Дороже всего традиционные новогодние цитрусовые в Якутии, а дешевле ― в Астраханской области. За год сильнее всего подорожали абхазские мандарины ― на 42% .

Как писали Юга.ру, через границу в Сочи в этом сезоне доставят больше 50 тыс. тонн абхазских мандаринов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.