Через границу в Сочи перевезут больше 50 тыс. тонн абхазских мандаринов. Это вдвое больше, чем в прошлом году

За сутки через российскую границу перевозят около 30 тонн цитрусовых из Абхазии

В Россию в этом сезоне планируют доставить более 50 тыс. тонн абхазских мандаринов, пишет «Интерфакс». Это вдвое больше, чем в прошлом году. С октября 2021 по февраль 2022 года из Абхазии завезли около 22 тыс. тонн мандаринов, такие данные приводит Минсельхоз республики.

Первые партии цитрусовых завезли в Сочи на этой неделе, таможенники проверили более 100 тонн мандаринов, за сутки через границу перевозят около 30 тонн.

Рекордных объемов поставок таможенники ожидают в середине декабря. Как правило, в этот период из Абхазии в Россию доставляют около 700 тонн мандаринов в сутки.

В среднем килограмм абхазских мандаринов в первые дни ноября в Краснодаре стоит 100 рублей. Цитрусовые из Турции и Китая дешевле — около 85 рублей за килограмм.

Помимо цитрусовых, в Россию из Абхазии в этом сезоне доставили более 20 тонн фейхоа, 1,5 тонны хурмы и 2,5 тонны лимонов.

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