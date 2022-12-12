На трассе Джубга — Сочи из-за угрозы оползня введен реверс

Реверсивное движение введено на участке длиной 50 метров. Это нужно для проведения ремонтных работ по укреплению склона и восстановлению дорожного покрытия.

Из-за обильных осадков в июне 2022 года на этом участке образовался активный оползень. Место находится на крутом изгибе дороги над обрывом. Под угрозой оказалась безопасность дорожного движения. На участке были выставлены временные средства организации движения. Подрядчики приступили к инженерно-геологическим изысканиям ещё в июле. После снижения интенсивности движения на участке было принято решение о введении реверсивной схемы.

Сегодня работы на автодороге А-147 также ведутся в окрестностях Волконки и в Лазаревском районе Сочи. Длина всех участков — около 1000 погонных метров. До конца текущей недели работы в Волконке будут завершены.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре перекрыли улицу Циолковского. Там началась реконструкция дороги. Она завершится в мае 2023 года.