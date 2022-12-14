В Волгодонске при поддержке Ростовской АЭС прошло первенство ЮФО по рукопашному бою
В Волгодонске, городе расположения Ростовской АЭС, состоялось первенство ЮФО по рукопашному бою, посвященное памяти Героя России Михаила Ревенко
В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 21 года. Они представляли Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край, республики Калмыкия и Крым, а также город Севастополь.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения и популяризация здорового образа жизни — это основные задачи, которые перед собой ставят организаторы турнира.
«Рукопашный бой — спорт сильных и смелых людей, умеющих идти к своей цели и побеждать. Он воспитывает характер, учит стойкости и справедливости, учит защищать своих и любить родину», — поприветствовал спортсменов почетный гость соревнований, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
За три дня зрелищных и бескомпромиссных боев разыграли 59 комплектов наград. В командном зачете лучшей стала сборная Ростовской области. Она будет представлять регион на первенстве России. В команду вошли 15 спортсменов из Волгодонска.
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«Ростовская АЭС — один из ключевых партнеров Волгодонска в области социально-экономического развития. Инвестиции предприятия в соцсферу, поддержка массового и детского спорта, патриотических программ — это эффективный инструментом для динамичного развития города и донского региона», — отметил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.
Как писали Юга.ру, Ростовская АЭС на месяц раньше выполнила годовой план по выработке электроэнергии.