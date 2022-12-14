Жителя Краснодарского края признали экстремистом после попытки поджога военкомата

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мужчина из Краснодарского края попытался поджечь военкомат и сбежать, но его нашли и признали экстремистом

Уроженец станицы Пластуновской Максим Асриян попал в список экстремистов и террористов, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Причиной внесения в реестр послужил поджог военкомата. 

Мужчина попытался поджечь ведомственное здание на Южном шоссе в Санкт-Петербурге ночью 1 октября. Сделать это ему не удалось, потому что объект охраняла Росгвардия. Асриян попытался скрыться, но его задержали в Пулково.

После этого на мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Фрунзенский районный суд Петербурга заключил Максима Асрияна под стражу на время расследования дела. 

Ранее Юга.ру писали о поджогах военкоматов в Краснодарском крае. Такие случаи происходили в Горячем Ключе и Краснодаре

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