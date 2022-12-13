«Ростелеком» запустил генератор подарков. Главный приз — сертификат на путешествие на сумму 50 тыс. рублей

«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Генератор подарков» для своих клиентов-участников программы лояльности «Бонус»

Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза — одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 тыс. рублей от компании Level.Travel .

Всего в игре более 2 млн ценных призов, среди которых: скидки на услуги компании;

подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей»;

подарки от партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», SUNLIGHT, Ozon, «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», KIKO Milano, «БКС Инвестиции», «ЛитРес».

Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Поучаствовать в ней могут действующие и новые клиенты компании. Для этого нужно зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.