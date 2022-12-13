«Ростелеком» запустил генератор подарков. Главный приз — сертификат на путешествие на сумму 50 тыс. рублей
«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Генератор подарков» для своих клиентов-участников программы лояльности «Бонус»
Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.
Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза — одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 тыс. рублей от компании Level.Travel.
Всего в игре более 2 млн ценных призов, среди которых:
- скидки на услуги компании;
- подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей»;
- подарки от партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», SUNLIGHT, Ozon, «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», KIKO Milano, «БКС Инвестиции», «ЛитРес».
Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Поучаствовать в ней могут действующие и новые клиенты компании. Для этого нужно зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.
Полные правила и условия онлайн-игры «Генератор подарков»
Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте в разделе «Бонус».
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